Siamo giovanissimi, ma già sulla buona strada

L’acqua è la materia della vita, è matrice e mezzo. Difficile pensare al nostro pianeta senza la presenza di questa sostanza trasparente, chiara e iridescente. Di acqua è fatto tutto ciò che nutre il nostro corpo e il nostro spirito, di acqua è impastata la materia umana, su di essa ha navigato la nostra aspirazione, ha placato la sete di conoscenza. Per queste ragioni siamo stati fin da piccoli sensibilizzati a un suo utilizzo responsabile soprattutto perché abitando in una realtà montana la vediamo nascere. Tuttavia siamo consapevoli di abitare in "un’eccezione", in quanto altrove vi sono comunità che ne dispongono di poca quantità e non sufficiente per il fabbisogno quotidiano di tutti. Abbiamo voluto fare un’indagine per verificare il livello di sensibilizzazione di questo problema e abbiamo dato ai nostri compagni un questionario da cui sono emersi dati positivi che fanno ben sperare per un suo futuro rispetto da parte della cosiddetta "Generazione Z". Il 100% degli alunni ha risposto di essere a conoscenza del valore dell’acqua e tale consapevolezza deriva sia dall’educazione ricevuta a scuola che in famiglia. In ragione di ciò la maggior parte di noi ha modificato il proprio comportamento durante il giorno adottando alcune accortezze sia per quanto riguarda l’igiene personale che nell’uso a casa. Abbiamo individuato la "rotta" ma il percorso è ancora lungo, l’obiettivo è quello di tutelare l’acqua e sprecarne di meno per garantirne l’utilizzo anche alle future generazioni.