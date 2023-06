"Si torna alla normalità E’ un traguardo storico"

Superata la fase dell’emergenza sanitaria, l’esame di Stato torna alla normalità: due prove scritte a carattere nazionale (decise cioè dal Ministero) e un colloquio. Tornano anche i Commissari interni ed esterni. "Si torna finalmente alla normalità – inizia Roberto Mugnai, dirigente scolastico del polo "Aldi" che comprende Liceo Scientifico e Classico – e all’articolazione classica dell’esame di Stato. Il ministro ha chiesto espressamente qualcosa di diverso per questi ragazzi. Oltre ai due scritti, l’ora non vedrà la classica sovrapposizione di domande, ma il candidato dovrà gestire in modo autonomo l’interrogazione. Mostrare cioè di aver acquisito una conoscenza del quinquennio e delle competenze che gli permettano di collegare le diverse competenze". Un approccio diverso ma non per questo più semplice. "Tutt’altro – aggiunge Mugnai –. Mi sembra anche che sia una formula che funziona. La preoccupazione? E’ normale, la performances finale dipende molto anche dal grado di ansia che questi ragazzi riusciranno a controllare. E’ un momento dove si mettono in gioco, per la prima volta si approcciano a professori diversi che non hanno mai visto. Comunque il clima è sereno e cercheremo di tirare fuori il meglio da ogni candidato".

Situazione tranquilla anche al Leopoldo II di Lorena, che racchiude l’istituto Agrario e quello Alberghiero. "L’organizzazione è pronta e tutto sta andando nella direzione giusta – aggiunge Cinzia Machetti, il dirigente del Leopoldo II –. Le commissioni sono insediate e il nostro unico problema è logistico perchè possiamo usare solo i locali dell’Agrario perchè ci sono dei lavori. I ragazzi? Stiano tranquilli e seguano i loro sogni. L’esame di Stato è una tappa fondamentale per la vita. Tutti si ricorderanno le domande che gli verranno poste. Poi dovranno volare e cercare la loro strada che li accompagnerà per la vita".

Chi vive l’esame di Stato come una veterana è Francesca Dini, vulcanica dirigente del "Fossombroni" arrivata alla sua 39esima esperienza. "Li abbiamo preparati e siamo pronti per questa ennesima fatica – inizia – Fortunatamente si torna alla normalità del post covid. Pensi che ci sono ragazzi che non hanno mai visto un insegnante diverso in cattedra e quindi per loro sarà veramente una novità. Ma devono stare tranquilli. la nostra scuola li ha preparati con puntiglio e serietà in tutte le materie, preparandoli inoltre anche all’ingresso nel mondo del lavoro. Noi - chiude Dini - guardiamo le competenze e le richieste e cerchiamo di dare una mano. Come abbiamo sempre fatto".