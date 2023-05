Si taglia un braccio Grave uno studente

Grave incidente scolastico nella palestra del Liceo alla Cittadella dello Studente. Un ragazzo che frequenta la prima classe dello Scientifico si è infatti ferito in palestra: da una prima ricostruzione pare che abbia colpito la porta a vetri, che è andata in frantumi, ferendolo anche in modo grave. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale Misericordia dove è stato operato a un braccio. Sembra che il vetro abbia reciso in modo serio l’arto. Il ragazzo comunque non è in pericolo di vita. A seguito dell’incidente è stata annullata la "Notte del Classico" a cui avrebbero partecipato gli studenti del "Carducci Ricasoli". Dalle 18 fino a mezzanotte nell’aula magna del Liceo grossetano si sarebbe celebrata la nona edizione della kermesse che si celebra in 355 "Classici" d’Italia. Gli studenti avrebbero aperto le loro porte alla cittadinanza e gli studenti si sarebbero dovuti esibire in tutta una serie di performance sugli studi e alla esaltazione del valore formativo della cultura classica.