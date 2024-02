Si spera nella neve. Attesa sulle piste da sci

AMIATA

Nei prossimi due giorni si deciderà, con molta probabilità, il destino della stazione sciistica amiatina almeno per questo inverno. Se la perturbazione in corso riuscirà a portare un po’ di neve fresca allora ci sono buone probabilità di continuare a sciare nel campo scuola delle Macinaie e forse anche in altre piste, se, al contrario, cadrà la pioggia anche quella lingua di neve artificiale prodotta dalla Isa con molta difficoltà sarà compromessa. "Anche oggi (ieri per chi legge), nonostante nebbia e vento, abbiamo fatto sciare chi è venuto a trovarci – spiegano dalla Isa Impianti – . La sciovia Jolly è stata aperta a servizio dei giovani che stanno facendo lezioni di sci grazie al progetto "Neve" . Gli operatori, i maestri di sci e soprattutto gli albergatori e ristoratori sperano in un fine stagione positivo, che possa in qualche modo alleggerire le perdite economiche subite fino adesso. Un grido di allarme quello degli operatori che è stato lanciato anche ai microfoni di Tagatà (trasmissione televisiva di La7) qualche giorno fa da Elisabetta Giovani che ha parlato in rappresentanza di un consorzio di attività economiche del Monte Amiata. Emergenza climatica ed emergenza economiche sono due tematiche strettamente connesse anche in questa montagna. "Il Monte Amiata senza neve - ha ribadito Giovani - il per il comparto economico e turistico vuol dire mezzo anno perduto, sia dal punto di vista economico che anche dal punto di vista delle forze lavoro. Ad esempio molti maestri non potendo lavorare da noi, sono stati costretti ad andare altrove. "Altri anni senza neve ci sono stati – spiegano dalla Isa – ma si presentavano finestre di freddo che consentivano di produrre neve artificiale. Ad oggi niente di tutto questo". I prossimi giorni sono dunque cruciali per decidere le sorti di questo inverno. Il Consorzio Lamma per oggi ha previsto un po’ di neve nelle prime ore del giorno, poi durante le ore centrali pioggia, con temperature poco al di sopra dello zero. Per domani e lunedì la tendenza dovrebbe esser a giornate più fredde con possibili precipitazioni nevose.

Nicola Ciuffoletti