Si sente male ed esce di strada in via Einaudi: ferito un anziano

Chi ha assistito alla scena ha visto l’auto, di grossa cilindrata, accelerare improvvisamente e schiantarsi su un palo che era sull’aiuola. L’incidente è accaduto all’ora di pranzo della giornata di ieri in viale Einaudi. Ad essersi sentito male un uomo di 72 anni che, mentre stava guidando, ha accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo dell’auto. La macchina ha poi sbandato ed è finita contromano nell’aiuola, fermando la corsa contro un palo della luce. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Croce Rossa e l’automedica del 118 per soccorrere l’uomo che aveva perso conoscenza. Sul posto anche la Polizia municipale che regolato la viabilità. Per permettere i soccorsi all’uomo il tratto di strada è stato chiuso al traffico. Lunghe le file che si sono formate anche perché in quel momento c’erano i ragazzini che uscivano da scuola. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto che stava perdendo sostanze liquide.