Si sdraia sulla Senese, donna salvata dall’intervento degli agenti

Si è sdraiata in mezzo alla carreggiata della strada Senese, subito dopo la galleria di Casal di Pari. Si è sfiorata la tragedia, ieri mattina, intorno alle 6. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per evitare di investire la donna. Sono stati gli automobilisti ad accorgersi che la donna, una 42enne di Siena, si era sdraiata sulla strada e hanno dato l’allarme. Quando i sanitari sono arrivati la donna non voleva salire sull’ambulanza. C’è voluto un’ora di tempo per sbloccare la situazione: la donna era arrivata da Siena con la sua auto. Si era fermata e quindi si era sdraiata sul selciato, ma è stata vista subito e non è stata investita. Sul posto anche la Polizia stradale che alla fine ha convinto la donna, che non ha spiegato i motivi del gesto insensato, ad alzarsi e a farsi aiutare. La donna è stata trasferita su un’ambulanza e trasportata alle Scotte di Siena. La Polizia ora sta cercando di scoprire il disagio della donna per evitare che compia ancora gesti del genere.