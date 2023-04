Si riunisce il Consiglio Si parla di suolo pubblico

Si riunisce oggi il Consiglio Comunale di Follonica: all’ordine del giorno la proposta di modifica della Tari e il recepimento della delibera di Arera. Poi discussione sul programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025. Il Consiglio verrà messo al corrente dei lavori da svolgere e la prima variazione sui lavori cantierabili. In Consiglio anche la prima variazione sul bilancio di previsione annuale e pluriennale. In discussione inoltre il regolamento per la promozione e l’attuazione del compostaggio domestico e la relativa approvazione. Poi ci sarà la discussione sul rinnovo delle occupazioni del suolo pubblico, sui gazebo e sulla rideterminazione dei termini. All’ordine del giorno anche il rinnovo della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e di informazione turistica tra i Comuni nell’ambito Maremma Area Nord. Infine ci sarà la proposta dell’approvazione del regolamento sperimentale per la gestione del mercato comunale.