Si presenta "La cura" Raccolta di 24 racconti scritti da medici

1Il libro "La cura" sarà ospite di una delle serate della rassegna "Estate in Proloco". L’appuntamento è domani alle 21.15 in piazza del Popolo a Grosseto. La Proloco ha inserito nel calendario estivo la presentazione della raccolta di 24 racconti raccolti dall’Ordine dei medici di Grosseto, presieduto da Paola Pasqualini (nella foto), in occasione del concorso "Ippocrate nell’arte" del 2021, premio istituito per evidenziare le capacità artistiche di coloro che lavorano nell’ambito sanitario. Il libro "La cura" è stato pubblicato da Effigi ed è in vendita online, nella sede dell’Ordine dei medici e nelle librerie.