Si presenta il libro della De Luca

"Felicity e la reincarnazione di Sagitta", edito da Effigi, è il nuovo libro di Letizia De Luca, che verrà presentato oggi alle 21.30 nella Fortezza Spagnola di Porto Santo Stefano. Un incontro con l’autrice organizzato dalla Proloco di Porto Santo Stefano e a cui parteciperanno Gualtiero Della Monaca (presidente del Centro Studi Don Pietro Fanciulli), Marco Consentino (scrittore) e Mario Papalini (editore).

Letizia De Luca è laureata in Sociologia con tesi in "Aspetti sociali della violenza di genere: i centri di ascolto". "Felicity e la reincarnazione di Sagitta – spiega l’autrice – è un libro fantasy di circa 240 pagine che ho scritto davvero con il cuore in modo spontaneo, cercando di non mandare persi insegnamenti di vite difficili, servendomi di un linguaggio semplice che vada dritto al cuore nella descrizione del viaggio di Felicity e Sagitta verso il proprio destino".