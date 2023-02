Si perde nella macchia Salvato

Ha improvvisamente perso l’orientamento e non riusciva più a capire dove si fosse. E soprattutto quale strada prendere per tornare nella sua casa. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello: in una zona impervia in località Punta Avvoltore infatti, zona che si trova nel Comune di Monte Argentario, un uomo di 71 anni aveva chiamato i soccorsi. Il motivo? L’anziano, che tra l’altro è residente del Comune di Orbetello, apparentemente un escursionista, ha personalmente dato l’allarme perché non riusciva più a trovare la strada del ritorno. La zona infatti è molto impervia e la macchia mediterranea molto fitta. Ecco il motivo per cui non riusciva a trovare la via per tornare a casa. E, viste le particolari condizioni del territorio, prospicente il mare e caratterizzato da rocce e macchia mediterranea, è stato necessario richiedere l’intervento dell’elicottero drago 55 del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Cecina. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello a chiedere l’intervento immediato anche perchè stava diventando buio. Il personale a bordo dell’elicottero dei Vigili del fuoco, una volta individuato l’uomo, ha calato con il verricello il personale "Saf" permettendo il recupero dell’uomo che poi successivamente è stato consegnato al personale sanitario presente sul posto, che lo ha accompagnato all’ospedale San Giovanni di Dio di Orbetello per gli accertamenti e le cure del caso.