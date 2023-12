Si parla di "Salute e Disabilità"

Convegno "Salute e disabilità, prospettive e realtà". Si è trattato di un momento di discussione e riflessione promosso dalla Consulta per la disabilità del Comune di Grosseto. All’incontro hanno preso parte il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti (nella foto), parte della Giunta e dei consiglieri, nonché le massime autorità cittadine. "Come amministratori è nostro dovere impegnarci per rimuovere situazioni di isolamento, ostacolo e discriminazione e promuovere l’inclusione e l’uguaglianza dei cittadini con disabilità – ha detto il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Quando si tratta di tematiche universali, che investono un’importanza capitale come questa, non deve esistere alcuna barriera". Viva soddisfazione anche da parte dell’assessore al Sociale Sara Minozzi, per l’operato svolto dall’Amministrazione in sinergia con la presidente della Consulta Valentina Corsetti: "Nel 2024 siamo riusciti a portare a casa un secondo centro diurno: partirà all’inizio dell’anno e siamo riusciti a finanziare 15 progetti del terzo settore finanziati a fronte di 42 domande. Un numero molto alto che testimonia la proattività delle associazioni locali ".