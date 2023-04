Si insegna a non sprecare a tavola

Chef di prim’ordine in Maremma si mettono a disposizione di Caritas per un progetto estremamente importante. E’ stato intitolato "Mensa del riciclo delle famiglie. Imparare a non sprecare, ma a recuperare" ed è un vero e proprio corso di cucina per evitare sprechi ed evitare anche di gettare il cibo nell’immondizia. "Il compito di Caritas - sottolineano il direttore don Enzo Capitani e il coordinare diocesano Alberto Delporto – è quello di educare prima di tutto ed educare alla carità. I servizi che eroghiamo sono il segno più evidente di questa premura, perché rispondono ad una sollecitazione evangelica, ma non sono il fine di Caritas. Ecco perché è importante lanciare anche delle iniziative come questa, che mirano ad accompagnare proprio le famiglie che aiutiamo, perché imparino a ritrovare l’autonomia che passa anche da scelte di risparmio consapevole".

E’ nato, così, un vero e proprio corso, che si tiene nella cucina della parrocchia del Crocifisso, in via Lavagnini 3 a Grosseto. Tre gli chef che, mettendosi ai fornelli, insegnano ai partecipanti ricette semplici per riutilizzare quel che già c’è in casa: Moreno Cardone, Giampiero Cesarini e Antonio Catani. Le lezioni di cucina si tengono due volte a settimana, il martedì e il giovedì, dalle 9.30 alle 12 e sono iniziate lo scorso 4 aprile per terminare il 27. Il 29 aprile, poi, pranzo conclusivo con tutti i corsisti. "Ringraziamo di cuore gli chef che con grande generosità si sono messi a disposizione per questo progetto che prima di tutto è educativo e ringraziamo don Roberto Nelli e la comunità del SS. Crocifisso per la disponibilità degli spazi e della cucina", concludono don Enzo e Alberto Delporto.