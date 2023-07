Si incendia l’auto Il mezzo si ribalta Donna gravissima

Giornata infausta sulle strade grossetane. Una donna sta lottando tra la vita e la morte al Centro grandi ustionati di Pisa per una serie di brutte ustioni, che ha subito a seguito di un incidente stradale che gli poteva costare anche la vita. La donna è un’anziana di 79 anni e ha riportato gravi ustioni in tutto il corpo perché l’auto dove viaggiava si è ribaltata ed è presa fuoco. Adesso la donna è ricoverata in codice 3 al Centro grandi ustionati di Pisa. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso Pegaso 3 che, però, non ha potuto ripartire per condizioni meteo avverse. A trasferire la donna l’ambulanza infermierizzata dell’Arciconfraterinita della Misericordia di Massa Marittima. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 di ieri sulla strada di Cura Nuova, nel comune di Massa Marittima. L’auto è uscita di strada ribaltandosi a fianco della carreggiata e per cause ancora da accertare è presa fuoco. Probabile che la benzina si sia incendiata anche per colpa di qualche scintilla e del caldo di questi giorni. La persona all’interno è stata soccorsa dagli operatori del 118. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Follonica che stanno cercando di capire cosa possa aver provocato questa uscita di strada. La donna potrebbe aver fatto tutto da sola per una distrazione anche perché nell’incidente non ci sono state altre auto coinvolte. Non si esclude che la donna possa aver fatto anche una brusca frenata oppure una manovra azzardata per schivare un ostacolo.

Altro incidente che fortunatamente, nonostante la dinamica, si è rivelato meno grave del previsto è avvenuto ieri poco prima delle 11 sulla Strada provinciale 19 verso Montemassi (Roccastrada). Un’auto, per cause in fase di accertamenti, è andata fuori strada precipitando dal ponte facendo un un volo di diversi metri. L’auto ha fermato la sua corsa proprio sotto al ponte senza scivolare nella vegetazione di altri metri. Fortunatamente l’incidente si è concluso con poche ferite, ma un grande spavento per la donna che era al volante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, l’ambulanza della Misericordia e infine i carabinieri.

Alla guida dell’auto, come detto, si trovava una donna, fortunatamente illesa, che è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto per accertamenti.