Si inaugura alla galleria "Arti in corso" la personale di Hio Rain "Gravis: levis"

Si inaugura a Magliano oggi alle 19, negli spazi della galleria d’arte contemporanea "Arti in corso", all’interno di Palazzo Margherita, la personale di Hio Rain "grăvis: lĕvis", a cura di Alessia FioriSolos volume espositivo. Hio Rain "grăvis: lĕvis" è mostra personale di arte visiva opere realizzate ad acquerello, matita, penna, acrilico e tecnica mista su carta. La ricerca dell’artista ruota tutta intorno ai rapporti. Rapporti biunivoci, mai conclusi, continuamente in mutamento, per questo sempre galleggianti nel vuoto del foglio, ad arrestare un solo istante tra gli infiniti possibili. Come un veloce sguardo, gli acquerelli si mostrano in delicatezza per raccontare intimi contrappunti.