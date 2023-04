Si fingono carabinieri per truffare un’anziana, ma lei li mette in fuga

Si sono vestiti di scuro e sono entrati in un’abitazione di una anziana signora in località Riva del Sole fingendosi carabinieri in borghese.

L’episodio è accaduto intorno alle 18, i due uomini di media altezza avevano un accento toscano e uno indossava un cappello scuro. Nonostante la non autorizzazione dell’anziana donna, i due sono entrati dal portone principale semichiuso violando il proprio domicilio. Uno degli autori, trattenendo la signora nel corridoio dell’abitazione, ha cercato di tenere occupata la signora fingendo con il cellulare di essere in contatto con la centrale dei Carabinieri, il tutto mentre l’altro malvivente si addentrava nelle altre stanze alla ricerca di oggetti di valore e denaro n contanti.

La signora quando si è resa conto di essere stata raggirata ha iniziato a urlare mettendo in fuga i due malviventi.

Sul posto, per compiere le indagini, sono intervenuti i carabinieri di Castiglione della Pescaia.