Si fingono amiche entrano in casa e rubano soldi

Si sono spacciate per conoscenti, sono riuscite a farsi aprire la porta di casa e hanno rubato una somma di denaro. A raggirare con la tecnica del "falso conoscente" e a farsi aprire la porta di casa sono state due donne, ben vestite, che a una signora hanno sottratto una somma di denaro, che conservava nel borsello per gli usi quotidiani. A segnalarlo è il gruppo Controllo del Vicinato "Artigianale Nord". Il Cdv invita i cittadini a porre attenzione, attraverso alcune buone pratiche contro ladri e truffatori. "Se qualcuno suona il campanello – dicono dal Controllo del Vicinato – non aprire subito, è opportuno chiedere chi ha suonato. Gli imbroglioni si presentano spesso come: tecnici del gas, della luce, dell’acqua, delle caldaie, del telefono, della lettura dei contatori e così via. Di solito gli enti pubblici o le aziende del gas, dell’elettricità, dei telefoni avvertono quando mandano un loro dipendente a casa dei cittadini. A chiunque si presenti come tecnico di aziende provate enti pubblici è bene verificare divisa e tesserino. Comunque al minimo sospetto di essere di fronte a un truffatore chiamare immediatamente le forze dell’ordine".