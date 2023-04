Si esibiscono i Cantori del Maggio

Oggi a Pari tra le numerose manifestazioni della festa "Mercato dei Mestieri e dei Sapori" ci sarà anche il Canto del Maggio. Proprio i Cantori del Maggio di Civitella Marittima eseguiranno il loro canto antico per le vie e le piazze del borgo. Il Canto del Maggio che in Maremma si canta il 30 di aprile ed il 1 di maggio eccezionalmente viene anticipato di qualche giorno in occasione appunto della festa di Pari.

"Siamo ben felici di partecipare a questa festa – dice Gianfranco Franceschini, rappresentante dei Cantori del Maggio di Civitella Marittima – perché Pari è un paese legato strettamente a Civitella. Appartengono infatti all’antica contea Ardenghesca e per qualche tempo hanno addirittura costituito insieme un comune autonomo, come ci raccontano le ricerche storiche sui due paesi che stanno per essere pubblicate. L’invito che ci ha fatto Pari di portare qui e per la prima volta il nostro canto rafforza ancora di più questo legame; di questo ci sentiamo veramente onorati e li ringraziamo".

"Il nostro canto polifonico – continua Franceschini – è fra i più antichi della Toscana e si differenzia da tutti gli altri per la solennità della melodia, perchè viene cantato a cappella senza accompagnamento di strumenti musicali. E anche per l’abbigliamento dei cantori che da sempre è quello di tutti i giorni senza essere ’ingiarmati’ con folcloristici cappelli, nastri colorati o altro. Oltre al canto i simboli della nostra cerimonia sono gli augurali ramoscelli di alloro, che noi chiamiamo maggio, e che vengono lasciati alle famiglie visitate ed il paniere dove riporre le offerte in natura che vengono date in cambio, e che serviranno a preparare qualche giorno dopo la cosiddetta benfinita per i Cantori e per chiunque vorrà partecipare".