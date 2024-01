Si corre la gara: "Cala Violina". Modifiche al traffico

Oggi si terrà la gara ciclistica "Cala Violina" e per consentire e il corretto svolgimento della competizione il Comune di Scarlino ha previsto una serie di modifiche alla normale viabilità. Dalle 10, per il tempo necessario alla partenza dei ciclisti, sarà sospesa la viabilità nel tratto di via Dogana compreso fra l’ingresso del porto turistico Marina di Scarlino e la località Terra Rossa. È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti.