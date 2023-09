Si chiude il Flag Costa Etruschi: Oggi l'incontro a Castiglione

Con trenta progetti finanziati per un totale di oltre 2milioni di euro erogati attraverso la pubblicazione dei bandi, si chiude il periodo di attività del Flag Costa degli Etruschi, il gruppo di azione locale per la pesca che opera sui Comuni di Grosseto, Castiglione della Pescaia e, Magliano in Toscana a sostegno del settore della pesca e acquacoltura, nato nel 2016 per implementare la strategia di sviluppo costiero, attraverso i fondi comunitari Feamp 2014-2020. Oggi alle 10, al Resort Riva del Sole si terrà l’incontro finale per fare il punto con gli attori locali sul periodo di programmazione appena concluso e sui progetti realizzati e, sulla base di questa valutazione, definire una nuova strategia di sviluppo costiero a valere sui prossimi anni, a partire dal 2024. "Due milioni di euro di finanziamenti che hanno dato vita a 30 progetti sono senza dubbio numeri importanti – afferma Fabrizio Pasquini, presidente del Flag Costa degli Etruschi – ma ancora di più lo è la certezza di aver innescato un cambiamento culturale nell’approccio allo sviluppo costiero. L’obiettivo che ci siamo dati è stato quello di rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori integrando l’attività di pesca con tutti gli altri temi principali della strategia di sviluppo locale".