Si assegna il Premio Mercurio Toscana. Onorificenze a cinque maremmani

Si terrà oggi a Lucca la cerimonia di consegna del Premio Mercurio Toscana, la prestigiosa onorificenza che la 50&Più, l’associazione di ultracinquantenni del sistema Confcommercio regionale, assegna ai maestri del commercio e ad altre eccellenze toscane che si sono contraddistinte in vari campi. Un riconoscimento importante che premia il valore imprenditoriale, ma anche i meriti sociali e culturali. L’iniziativa è giunta alla sua quarta edizione e riprende quest’anno dopo la pausa forzata del Covid. Per la prima volta la cerimonia di consegna si terrà non a Firenze, ma a Lucca, all’Auditorium del complesso di San Francesco. Per l’occasione saranno premiate 48 persone provenienti da tutta la regione, di cui cinque dalla provincia di Grosseto: il premio Mercurio 2023 sarà dato alla memoria dell’ottico grossetano Mario Ballerini (nella foto a destra), ad Alfredo Ciampana, imprenditore titolare dell’Hotel Ristorante Vecchia Maremma ad Orbetello, all’imprenditrice Donatella Guidi, albergatrice di Castiglione della Pescaia (hotel Miramare e Aqua Boutique Hotel) e presidente dell’associazione Insieme in Rosa Onlus, della commerciante grossetana Carmela Ingrasciotta, imprenditrice titolare del negozio Ragazzi Italiani e alla campionessa olimpica leggenda del windsurf Alessandra Sensini. Alla cerimonia saranno presenti le massime autorità regionali, insieme al segretario generale della 50&Più Gabriele Sampaolo e al vicepresidente nazionale nonché presidente regionale 50&Più Antonio Fanucchi. Non mancheranno la presidente provinciale della 50&Più Anna Maria Della Monica, il presidente della Confcommercio Grosseto Giulio Gennari e il direttore Gabriella Orlando.