Si apre oggi "Tutti a teatro in ascolto"

La musica continua a essere veicolo di cultura e di crescita per i giovani grossetani. Dopo il successo che hanno avuto le precedenti edizioni riservate alle scuole, e dopo la sosta forzata della pandemia, l’assessorato all’Istruzione, presieduto da Angela Amante, insieme alla direzione artistica di Agimus Grosseto, presenta la "Terza stagione musicale per le scuole: tutti a teatro in ascolto", rivolta ai più giovani: scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della provincia. Si tratta di un progetto musicale nuovo, una vera e propria stagione di concerti, spettacoli e altre iniziative a carattere didattico-formativo e divulgativo, per i bambini, giovani, per le scuole e per coloro che vogliono toccare da vicino l’universo della musica. "La missione di Agimus è proprio quella di fare della musica un veicolo di cultura, formazione, socialità, crescita personale dei giovani. Siamo felicissimi di portare a teatro i ragazzi che suonano e i ragazzi che ascoltano – ha detto dice Gloria Mazzi direttore artistico di Agimus –. Oggi dalle 9 al Teatro degli Industri si esibiscono i Siena Percussion Ensemble: l’Ensemble stabile di strumenti a percussione, fondato dal Maestro Federico Poli docente di percussioni dell’Istituto "Rinaldo Franci" di Siena". Per informazioni 3287018626.