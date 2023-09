Sì al Piano strutturale Adozione in Consiglio "Rigenerazione urbana e nuove piste ciclabili"

Adottato il Piano strutturale del Comune di Grosseto. "Siamo riusciti – ha detto il sindaco Vivarelli Colonna – ad adottare lo strumento urbanistico più importante dei prossimi dieci anni". Sei anni di lavoro, fortemente rallentati dal Covid. Tra le principali azioni strategiche la sezione riservata al turismo: da ciò la necessità di diversificare il turismo con forme differenti e alternative rispetto a quelle che hanno caratterizzato Grosseto fino ad oggi. Poi il potenziamento delle piste ciclabili esistenti: è il caso dell’ipotesi di collegamento della rete ciclabile che termina agli scavi archeologici di Roselle e che dovrà prevedere invece un allungamento fino alla frazione di Batignano. Il Piano strutturale si muove anche nella direzione della valorizzazione delle aree pubbliche e della rigenerazione delle aree urbane. Non sfuggirà a questo riguardo la recente operazione legata al Pinqua di via de’ Barberi e alla riconversione della Caserma Barbetti, nel futuro carcere cittadino o ancora la futura previsione di azione strategica nell’ex fornace di San Martino che potrà ospitare nel Piano operativo un punto di riferimento del turismo magari anche ludico. E sempre in tema di rigenerazione urbana, una particolare attenzione verso forme di recupero turistico dell’Ippodromo del Casalone, dell’ex foro Boario a Grosseto e del Consorzio agrario. Puntuale anche la previsione strategica di potenziamento della viabilità comunale, soprattutto fuori dai centri abitati. Importanti azioni strategiche anche nel litorale, dove il Piano Strutturale prevede una forte valorizzazione delle strutture ricettive esistenti, coordinate anche in questo caso da una rete di viabilità dolce e adeguata ai futuri sviluppi di un turismo ecosostenibile. Poi il lavoro delle Commissioni e il processo di copianificazione che ha interessato tutti quei contributi che avrebbero potuto portare a un consumo di nuovo suolo al di fuori del territorio urbanizzato. Gli oltre 490 contributi da parte dei cittadini, delle associazioni e dagli stakeholder territoriali e le 35 azioni, accolte, di interventi di privati sono la testimonianza di come il lavoro dell’Amministrazione comunale da sola non basti.