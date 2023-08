Si accascia in terra al bar Grave uomo di 57 anni

Si è accasciato all’improvviso mentre era al bar, sulla strada del Cipressino, nel comune di Arcidosso. L’episodio è accaduto ieri mattina di fronte a tante persone che hanno allertato i soccorritori. L’uomo, che ha 57 anni, è stato rianimato dai sanitari che hanno praticato il massaggio cardiaco sul posto. I medici si sono immediatamente accorti che si trattava di una cosa abbastanza seria e allora hanno allertato l’elisoccorso Pegaso che è arrivato e, dopo aver caricato l’uomo, lo ha trasportato in codice 3 alle Scotte di Siena tenendolo in vita grazie al "massaggiatore automatico" che è in dotazione a tutte le ambulanze con il medico a bordo. L’uomo sta lottando tra la vita e la morte nel nosocomio senese perchè ha avuto un arresto cardiaco ed è tuttora ricoverato in condizioni molto gravi. E’ intervenuta anche l’ambulanza della Misericordia di Castel del Piano con medico e infermiere a bordo.