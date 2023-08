"Shakespeare in love" in scena oggi alle 19 all’Antica Città di Cosa

Oggi alle 19 all’Antica Città di Cosa, per la 30ma Estate, in scena "Shakespeare in Love". Lo spettacolo rappresenta Troilo e Cressida, Antonio e Cleopatra, Misura per Misura e la Tempesta. Gli interpreti sono Davide Braglia, Luca Giudice, Edda Marrone, Ignazio Megna, Evelina Verreschi, con la partecipazione del regista Francesco Tarsi nel ruolo di narratore.

Per info e prenotazioni: [email protected] o Fb: @estaterosellanaeventi e @associazioneculturalepolis2001; tel: 347.2299737.