"Sfumature d'Ansonica a Orbetello. Due giorni di degustazioni con gli operatori del settore"

Si chiama "Sfumature d’Ansonica" ed è la manifestazione in programma oggi e domani con una masterclass e una giornata dedicata agli operatori del settore. Due giorni dedicati ai vini Ansonica, in tutte le loro sfumature, e alle aziende che li producono. Appuntamento oggi dalle 10 nella Sala del Frontone e domani alla polveriera Guzman. Nato da un’idea di Emiliano Leuti, sommelier Ais, esperto di Ansonica, da anni nel mondo del vino e della consulenza, l’evento torna per il secondo anno consecutivo, dopo il grande successo dell’edizione 2022. Ma ci sono importanti novità: le due diverse location e l’organizzazione degli eventi, uno dei quali è solo su invito e riservato agli operatori del settore (ristoratori, maitre, sommelier professionisti, ed enotecari). L’evento aperto al pubblico (su prenotazione) è quello di oggi alle 10 nella sala del Frontone: una masterclass, dal titolo "Maratona d’Ansonica", con 40 etichette in degustazione, condotta da degustatori professionisti, tra cui lo stesso Emiliano Leuti. Le 30 aziende che hanno messo a disposizione i propri vini, spaziano dalla Maremma del sud e delle isole.