Sfilate, il biglietto costerà 7 euro. Prime anticipazioni sui carri

Confermato anche per questa edizione del Carnevale il biglietto di ingresso a 7 euro mentre nelle prossime settimane sulla piattaforma di Ciaoticket saranno in vendita gli ingressi in modalità telematica per tutte e quattro le sfilate. Molte sono già le richieste per accaparrarsi i osti migliori in vista delle sfilate. C’è già qualche "indizio" sugli argomenti generali degli otto carri: si andrà dalla rivisitazione dei grandi classici del cinema a temi più legati all’attualità, allo spettacolo e alle tradizioni. Ma per scoprire tutto nel dettaglio sarà necessario attendere il 13 gennaio. Abbraccio simbolico a Mario Buoncristiani, presidente del Carnevale follonichese, in via di recupero dopo un malore. "Prima di tutto dobbiamo mandare un saluto a Mario Buoncristiani – ha detto il sindaco Andrea Benini –. Una persona che a livello organizzativo ha sempre portato avanti tanto, tantissimo. Il suo è sempre stato un lavoro inestimabile. A nome mio e di tutti i Rioni mando un grande abbraccio a Mario e alla famiglia che ha dovuto affrontare una situazione difficile, imprevista e imprevedibile, con la speranza che torni presto con noi".

"Iniziamo il 2024 con una brutta spina nel cuore, perché manca una figura di riferimento – hanno detto i presidenti dei rioni –. Cercheremo di organizzarci al meglio anche se non sarà facile visto l’attuale momento. Siamo otto e in otto portiamo avanti questo programma. Ci siamo suddivisi i compiti in parti quasi uguali e cercheremo di rendere l’edizione 2024 bella e ben organizzata, come sempre".