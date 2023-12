Sfiducia all’assessore Borghi. La mozione viene respinta

La maggioranza respinge la mozione di sfiducia all’assessore Massimo Borghi presentata dalla lista "Noi per Gavorrano".

"La maggioranza ha scelto di portare all’ordine del giorno il documento e ha accettato la votazione segreta – dice il capogruppo di maggioranza Giulio Querci (nella foto) – pur riconoscendo gli evidenti vizi di forma in esso contenuti poiché è redatto utilizzando articoli diversi dello Statuto e del Regolamento comunali e considerando anche che tale intervento non è conforme agli strumenti che regolano la vita del Consiglio comunale".

Lo stesso capogruppo nel suo intervento a chiusura della votazione ha evidenziato "le molteplici criticità della mozione in cui, tra l’altro, l’opposizione ha travisato le facoltà del sindaco e pretestuosamente ne ha stravolto il ruolo". "Evidentemente la minoranza – insiste Querci – non ha compreso come questa materia non appartenga alle pertinenze del Consiglio comunale. I consiglieri dell’opposizione, ormai sconfitti dal gruppo compatto della maggioranza si sono permessi di offendere la sindaca, peraltro assente, gli assessori e i consiglieri con parole pesanti e non pertinenti al luogo dove si trovavano e a una discussione politica e amministrativa. Lavoreremo nell’interesse della comunità e del territorio perché siamo un gruppo competente, preparato e unito".

Roberto Pieralli