Follonica (Grosseto), 18 settembre 2019 - L’impresa è stata compiuta. Ieri mattina Nicola Mosca ha portato a termine con successo l’ennesima sfida della sua vita. A 84 anni il follonichese è riuscito nella traversata nelle acque del golfo da Piombino a Follonica, cinque chilometri a nuoto partendo dalla Baia Toscana dopo Torre Mozza per arrivare al bagno Florida nel centro della città.

Erano le 9.30 circa quando si è tuffato in mare e dopo poco meno di due ore di bracciate è riuscito a giungere all’arrivo al bagno Florida dove l’attendeva la moglie alle 11.20. Con la supervisione del medico Emanuele Visci che lo ha seguito per tutta la prova sul gommone della Protezione Civile appoggiato dal circolo Nautico Cala Violina. "E’ stata una traversata difficile – ha commentato Nicola Mosca – c’era un grecale che mi veniva contro e capita spesso di trovare questo vento sul Golfo di Follonica. Ho percorso cinque chilometri per la prima volta ma ripeto ogni anno questo tipo di sfide con entusiasmo. Sono sempre stato appassionato di nuoto". All’arrivo al bagno Florida, oltre alla moglie e ai curiosi giunti fin lì per assistere all’impresa, c’erano ad attenderlo il titolare dello stabilimento balneare Florida Piero Bertocci ed il sindaco di Follonica Andrea Benini.

La prima volta fu nel 1978 quando partì dall’Isola di Cerboli e arrivò a Follonica percorrendo sempre a nuoto ben 20 chilometri. Adesso forse nuove sfide attendono Nicola forse in bicicletta una nuova passione: "mi piacerebbe percorrere 100 km con la bicicletta – dice proprio Nicola – mi dovrò allenare perché è dura, il sogno sarebbe quello di partire da Follonica, passare da Canneto e Monteverdi entrambe in provincia di Pisa, svoltare a Sassetta per ritornare a Follonica". Questo il prossimo obiettivo di Nicola Mosca, 84 anni ma giovane dentro e pronto a mettersi sempre in gioco.



Alessandro Seccia