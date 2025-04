Settore moda. Corsi gratuiti

Opportunità concrete per chi desidera formarsi o riqualificarsi professionalmente arrivano da Grosseto grazie a tre nuovi corsi gratuiti promossi da Ascom Confcommercio Maremma, nell’ambito del Programma Regionale Fse+ Toscana 2021-2027.

Percorsi diversi, ma tutti pensati per rispondere alle esigenze del mondo del lavoro, con un’attenzione particolare ai settori della moda, del commercio e dei servizi.

Il primo, ’Esperto in operazioni e procedure amministrative nel settore moda’, è un corso di qualifica professionale che si rivolge a chi vuole lavorare nel cuore organizzativo del fashion system, in particolare nelle piccole e medie imprese.

Si tratta di un percorso formativo di livello 3 EQF, articolato in 470 ore di aula, 400 di stage e 30 ore di accompagnamento. Oltre alle competenze amministrative avanzate, il corso fornisce una preparazione trasversale: dall’inglese commerciale alla gestione di pratiche internazionali, dall’uso di software per la supply chain all’amministrazione integrata. "Un’occasione preziosa – dicono da Confcommercio Grosseto – per entrare in un settore affascinante ma anche competitivo, con una formazione aggiornata e spendibile".

I corsi sono gratuiti e riservati a soggetti con specifici requisiti, per i quali è possibile verificare l’idoneità direttamente contattando gli uffici dell’Agenzia Formativa di Ascom Confcommercio Maremma, con sede in via Tevere 17, a Grosseto. E’ possibile scrivere una mail [email protected] o telefonare al numero 0564470232.