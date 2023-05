Settimana nazionale della celiachia Menù speciale nelle scuole comunali

Il Comune di Grosseto aderisce alla Settimana nazionale della Celiachia, promossa dall’Associazione Italiana Celiachia.

Per promuovere una corretta informazione su questa patologia, l’Amministrazione comunale di Grosseto ha accolto l’iniziativa "Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine", nata per sensibilizzare al tema all’interno degli istituti scolastici.

Oggi, quindi, agli studenti delle scuole dell’infanzia e della primaria del Comune di Grosseto verrà proposto un menù completamente privo di glutine (risotto al pomodoro, pollo arrosto, insalata di patate e fagliolini, frutta e gallette). Inoltre, in collaborazione con l’Aic territoriale e l’assessorato alla Pubblica Istruzione e alla Gentilezza, gli alunni avranno a disposizione materiale informativo sulla "Celiachia e dieta senza glutine" e delle schede gioco per i più piccoli.

"La giornata vuole promuovere la conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine, per garantire l’inclusione completa dei bambini celiaci nelle scuole – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante –. I bambini mangeranno tutti insieme per creare un momento di condivisione e dimostrare che la celiachia è solo una delle tante diversità, che non sono un limite, ma una risorsa e una ricchezza. Una società più inclusiva è una società migliore per tutti".