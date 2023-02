Settimana bianca? No, molto di più

Tradizionalmente definita la "settimana bianca", il viaggio di istruzione in montagna costituisce un autentico momento di scuola, durante il quale gli studenti sono chiamati a mettere in pratica quelle life skills che consentono loro di dare una risposta efficace a richieste e a sfide diverse da quelle poste dall’ordinario quotidiano. La pratica dello sci a livello scolastico offre sollecitazioni didattiche ed educative di indubbio valore, in linea con le direttive del MIM che attribuiscono un ruolo di assoluto rilievo alle attività di educazione motoria, fisica e sportiva nella crescita dei giovani. La "Settimana bianca", oltre ad offrire la possibilità di sciare e vivere un’esperienza particolarmente significativa sulla neve in un contesto naturale e coinvolgente, permette di creare un clima sereno e di migliorare la comunicazione e le relazioni interpersonali tra gli alunni rafforzando al tempo stesso tutte le forme di vita partecipata e condivisa. Il valore aggiunto di questa particolare esperienza risiede indubbiamente nella riscoperta del piacere dello stare insieme, nel riuscire a controllare i timori generati da situazioni motorie e ambientali nuove, nella capacità di autogestione.