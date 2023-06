‘Servono più ciclabili e una segnaletica puntuale’

Sono circa 60 i chilometri di piste ciclabili nel comune di Grosseto, poi si aggiungono anche corsie ciclabili, ma di queste ne servirebbero di più. La bicicletta è un mezzo usato e la Maremma si presenta come una terra amica ai cicloturisti. Però occorrono più interventi, soprattutto infrastrutturali. Per Angelo Fedi, presidente della Fiab Grosseto, servono alcuni lavori che migliorano la segnaletica e anche la sicurezza per i ciclisti. "Stiamo lavorando a una rete di ciclabili urbane che possano collegare il centro con le ciclabili più periferiche – commenta Fedi –. Questo per andare incontro ai cittadini e anche al numero crescente di turisti, amanti della bici. C’è poi bisogno di una segnaletica più puntuale, in alcuni tratti delle ciclabili è assente, e in questo senso c’è un progetto in corso. Abbiamo, ad esempio, individuato dei punti dove installare dei pannelli, sono nei luoghi più strategici, come la stazione e gli ingressi della città". Purtroppo le ciclabili ci sono, ma a volte sono interrotte. "Nel 2020 – ricorda Fedi – è stato possibile realizzare corsie ciclabili. Sono presenti ad esempio in via Unione Sovietica e in via Inghilterra. In Europa sono parte integrante della viabilità urbana, pensiamo alle grandi città europee ad esempio, da noi invece se ne vedono ancora troppo poche, ma sono opere importanti, costano meno di una ciclabile e contribuiscono alla sicurezza dei ciclisti". Gli incidenti maggiormente accadono nelle intersezioni tra piste ciclabili e strade, questo è un altro elemento che dovrebbe far riflettere sull’importanza di segnaletica adeguata. Poi Fedi conclude. "Oggi abbiamo città a 50 chilometri orari e in qualche tratto a 30 chilometri orari, nelle città del futuro dovrebbe essere il contrario. In questo senso, l’intervento in via Lago di Varano, dove sono state apportate delle modifiche alla strada per ridurre la velocità degli automobilisti è un esempio che va in questa direzione".

Nicola Ciuffoletti