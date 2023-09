Servizio Civile Universale a Massa Marittima: Ragazzi cercasi a Niccioleta

Un anno in Comune con il servizio civile universale: l’amministrazione comunale di Massa Marittima cerca una volontaria o un volontario di età compresa tra i 18 e i 28 anni per il progetto "Botteghe della salute - inclusione digitale nei piccoli comuni della Toscana". Le attività si svolgeranno nell’anno 2023-2024 alla sede della Frazione di Niccioleta (ex ufficio postale) richiedendo un impegno di 25 ore settimanali, articolate in 5 giorni a settimana. Al giovane in servizio sarà corrisposto un assegno di 507 euro. C’è tempo fino al 28 settembre. "Il Comune di Massa Marittima rinnova anche quest’anno la propria adesione al servizio civile universale – ha detto l’assessore Marconi – Il servizio civile consente di portare avanti sul territorio importanti progetti di animazione culturale e sostegno digitale alla popolazione. È quindi un’esperienza che porta valore aggiunto alla comunità".