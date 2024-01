Servizio civile. Il Comune cerca due giovani

Il Comune di Massa Marittima cerca due giovani dai 18 ai 28 anni interessati a fare l’esperienza del servizio civile universale, da inserire nel progetto "Biblio-identity- Valorizzazione risorse e identità delle biblioteche comunali toscane". Il progetto prevede un impegno di 25 ore settimanali alla biblioteca comunale Gaetano Badii di Massa Marittima, articolate su 5 giorni a settimana, per 12 mesi. Ai giovani sarà corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro. I volontari del servizio civile si occuperanno tra le varie attività dell’assistenza nell’uso delle postazioni internet, collaboreranno all’attività di infopoint e offriranno supporto nella gestione delle attività funzionali al servizio di prestito, nell’organizzazione e promozione delle iniziative, nella creazione di repertori e indici facilitati per il reperimento e l’accesso al materiale digitale. "Il progetto rappresenta una opportunità per i nostri giovani di fare un’esperienza utile alla comunità – ha detto Grazia Gucci, assessore comunale alle Politiche sociali di Massa Marittima -e al tempo stesso di accrescere le proprie competenze personali. Da diversi anni il Comune di Massa Marittima ha fatto la scelta di aderire al Servizio Civile Universale in quanto riconosciamo il valore di questo percorso per la pluralità di obiettivi che consente di perseguire, primo tra tutti la crescita della consapevolezza civica nelle giovani generazioni, che hanno la possibilità di misurarsi con un’esperienza di volontariato e di impegno verso la collettività."