Servizio civile a Legambiente Le domande

Entro domani giovani con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni avranno la possibilità di partecipare alla selezione per svolgere un anno di servizio civile a Festambiente. Un’occasione unica attraverso cui fare la propria parte nella lotta alla crisi climatica e acquisire competenze e consapevolezze in un contesto stimolante unico nel Paese. Il circolo di Festambiente, sede – tra le altre cose – del festival nazionale dell’associazione, è una realtà vivace e versatile da cui sono passate intere generazioni di volontari che, non di rado, hanno deciso di fare della salvaguardia dell’ambiente la propria missione di vita. "Il servizio civile – ha dichiarato Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente e coordinatore di Festambiente – rappresenta un’occasione unica e irripetibile. Quelli trascorsi nei nostri uffici saranno mesi alla scoperta del mondo dell’ambientalismo scientifico, tra campagne, azioni di sensibilizzazione, contatti diretti con istituzioni e realtà nazionali e internazionali che con noi si dedicano alla salvaguardia dei nostri ecosistemi". Il servizio civile a Festambiente è rivolto principalmente ai giovani diplomati, laureati o in procinto di concludere il loro percorso di studi in Scienze della comunicazione, Agraria, Scienze naturali e biologiche, ma anche in discipline economiche, scientifiche e umanistiche. Il servizio civile dura 12 mesi e prevede un assegno mensile pari a 444,30 euro. La domanda può essere presentata al link https:domandaonline.serviziocivile.it.