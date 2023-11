Servizi infermieristici da domani disponibili

Anche a Scarlino domani arriva la cooperativa "Csg servizi infermieristici". L’iniziativa "Le giornate della prevenzione" interessa infatti il centro urbano capoluogo: gli operatori saranno presenti nella stanza al primo piano del Palazzo comunale tutte le settimane, fino al 31 dicembre, nelle giornate di lunedì (dalle 8 alle 13), martedì (dalle 8 alle 11) e mercoledì (dalle 8 alle 13). Continua anche il servizio al Puntone, nei locali di via delle Scuole, dove la cooperativa sarà a disposizione dei cittadini nelle giornate di giovedì (dalle 15 alle 20) e sabato (dalle 14 alle 20). Si tratta di un’iniziativa del Comune di Scarlino, non riferibile alle prestazioni dell’azienda sanitaria locale. "Vogliamo garantire ai nostri concittadini un punto di ascolto – spiega il sindaco Francesca Travison – gli operatori sanitari chiaramente non si sostituiscono al servizio sanitario pubblico o al medico di famiglia".