Servizi estivi per bambini dai 3 ai 14 anni Aperte le iscrizioni per i corsi del Comune

Sono aperte le iscrizioni per il servizio estivo rivolto ai bambini nella fascia di età compresa tra 3 e i 14 anni. Il servizio, in analogia a quanto fatto nell’ultimo anno, sarà svolto in due turni nei mesi di luglio e di agosto (1° turno dal 3 al 31 luglio e 2° turno dal 1 al 31 agosto) e si svolgerà nelle aree a verde e nelle strutture messe a disposizione dal Comune, rispettivamente in Roccastrada capoluogo e nelle frazioni di Ribolla e Sassofortino. Il servizio prevede il "tempo pieno" per due giorni a settimana; infatti verrà effettuato su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) con orario antimeridiano dalle 8.30 alle 12.30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e con orario dalle 8.30 alle 16.30 martedì e giovedì. Sarà rivolto ad un numero massimo di bambini pari a 60 per ogni turno, suddivisi per ogni località in gruppi di circa 20 minori. Nelle giornate lunghe sono previste, esclusivamente per i partecipanti di età ricompresa tra i 6 e i 14 anni, quattro escursioni al mese: una al mare e l’altra al parco di San Martino. La domanda di iscrizione, completa di ogni documentazione e comprensiva del pagamento della quota di compartecipazione, deve essere presentata esclusivamente attraverso procedura informatica on line. Sul sito del Comune di Roccastrada è possibile reperire l’avviso.