Servizi educativi. Ora arrivano i voucher

L’Amministrazione comunale ha aderito alle misure nazionali volte all’aumento del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia. Nello specifico sono a disposizione i voucher per le famiglie con bambini da 0 ai 36 mesi iscritti ai nidi privati accreditati. Sarà possibile inviare la propria domanda fino al 5 ottobre: il valore dei voucher, utili a sostenere le spese per la retta, è calcolato in base all’Isee della famiglia. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Comune (www.comune.scarlino.gr.it) alla sezione Nido. "Si tratta di un’attenzione speciale che l’Amministrazione vuole offrire ai suoi cittadini più piccoli – ha detto l’assessore alla Pubblica istruzione e alle Politiche dell’infanzia Michele Bianchi –. L’adesione previste dalla legge 2322016 per l’incremento del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia ed introdotte a partire dal 2022, migliorerà l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, servizi fondamentali, tesi a favorire la crescita psico-fisica e la socializzazione del bambino".