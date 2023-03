"Serve una nuova legge Primo punto: la risorsa"

"Quello che mi stupisce di più è il clamore che in questi giorni i media stanno dando a una notizia nota e già sviscerata da più di un anno. Mi sembra ovvio che il Consiglio di Stato in tutte le sentenze ancora pendenti sui diversi ‘ricorsi balneari’ promossi nel corso degli anni non possa contraddire o smentire la famosa sentenza 182021 assunta in seduta Plenaria". Inizia così Daniele Avvento (Sib Confcommercio) sul no alla proroga chiesta dal Governo sulle concessioni. " Sapevamo che sarebbe accaduto e che probabilmente accadrà ancora – aggiunge –. Per questa ragione come Sib-Confcommercio sono mesi che chiediamo al Parlamento di riappropriarsi del potere legislativo indebitamente sottrattogli da un altro organo dello Stato e di produrre in fretta una nuova legge di vera riforma del settore balneare, che spazzi via la legge Draghi e riscriva tutto daccapo. Prima di tutto si deve capire se la risorsa è davvero scarsa come si immagina; perché se la risorsa non è scarsa non ha senso fare le gare: la concorrenza può esprimersi e realizzarsi come meglio crede".

Poi chiude: "Prima di tutto occorre sciogliere questo nodo. Il Governo ha iniziato la mappatura delle spiagge e non l’ha conclusa. Quando completerà il lavoro, vedremo. Potrebbe uscire anche fuori l’ipotesi che le gare possano essere limitate solo in alcuni punti e non in altri: le gare devono salvaguardare diritti consolidati di chi ha sostenuto sulle proprie spalle lo sviluppo economico-turistico del nostro Paese e ha creduto in un sistema giuridico che è cambiato".