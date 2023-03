"Serve un impegno straordinario per evitare nuove esondazioni"

Stessi problemi, stessi argomenti da almeno tre anni: gli alluvionati dell’associazione Vita di Albinia sono preoccupati dopo l’ennesimo incontro con le istituzioni. Lo scorso 16 febbraio, infatti, si è tenuta a Grosseto una riunione con l’assessore all’ambiente della Regione Toscana, Monia Monni. Oltre al tecnico Renzo Ricciardi, erano presenti l’associazione Vita con il presidente Aldo Leonzi, i sindaci di Manciano e Scansano, il consigliere Roberto Berardi per il comune di Orbetello, il presidente della Provincia, Francesco Limatola e il presidente del Consorzio Bonifica Toscana Sud, Fabio Bellacchi. L’aggiornamento è stato che "i lavori sul canale scolmatore stanno proseguendo ma, per ritardi dovuti a Anas e Rfi, si protrarranno sino alla fine del giugno 2024, anche a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali. Eppure dal gennaio 2020 tutte le istituzioni sono d’accordo nel dover trovare il modo di far arrivare l’acqua a valle in maniera più lenta e graduale – continuano dall’associazione – ma dopo 3 anni, da quel tavolo tecnico, siamo ancora agli stessi argomenti e il nostro tessuto produttivo ne risente. E’ necessario intervenire a monte altrimenti tutti i lavori fatti a valle saranno vanificati. Per questo l’associazione Vita chiede a gran voce alle istituzioni di intervenire in maniera pesante per dare via agli interventi. Ci vuole un impegno straordinario della politica perché ci sono zone che in questo momento, in caso di esondazioni, sono ancora più a rischio. Non sono operativi gli argini traversi e forse i lavori inizieranno nel 2025.E nel frattempo? Come dobbiamo vivere?". Per questo l’associazione Vita chiede un impegno straordinario "come nel 2014, quando dalla sera alla mattina fu possibile scavare il fiume, cosa vietata da 30 anni. Fu possibile a seguito di una seconda alluvione dalla quale scaturì una libera protesta organizzata di cittadini, chiamata Presidio di Marsiliana, alla quale le Istituzioni dettero grande considerazione e grande ascolto, cosa che non sta avvenendo oggi nei confronti di quei medesimi cittadini".

Sabino Zuppa