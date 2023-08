"Serve un cambio di rotta" Il gruppo Per l’Argentario critica la giunta Cerulli

"Dopo 100 giorni nessun obiettivo raggiunto". Il gruppo di opposizione Per l’Argentario, formato da Marco Nieto, Anna Laura Fedele e Maria Sabatini, traccia un bilancio sui primi tre mesi della giunta Cerulli ter. "A dire il vero – sottolinea il capogruppo Marco Nieto – in questi tre mesi si possono contare alcuni risultati raggiunti grazie al lavoro di tutti noi cittadini e opposizione, che prontamente segnaliamo tutto ciò che non quadra nel nostro Comune. Tre mesi in cui un’amministrazione dovrebbe offrire un cambio di passo rispetto al precedente agire politico, specie se di colore diverso, stabilire le linee programmatiche e, infine, decidere le criticità da risolvere e le potenzialità da valorizzare a cui dare precedenza. E’ facile comprendere le difficoltà relativamente alla carenza di organico: tuttavia era una difficoltà assai nota a coloro che hanno consapevolmente scelto di scendere in campo per guidare la nostra comunità". "Prontezza che, almeno in questa prima fase, è mancata all’amministrazione – prosegue –: a parte il buon inizio legato ai tempi di formazione della giunta, appare legata a un dinamismo più comunicativo e meno funzionale rispetto agli obiettivi che si è proposta di raggiungere".

Nei primi cento giorni di governo, secondo il gruppo, "è mancata visione e capacità di organizzazione: le linee programmatiche sono risultate essere una mera riproposizione del programma elettorale, senza spiegare le priorità che l’amministrazione intende affrontare, come e quando svilupparle. L’assenza di visione e la mancata capacità organizzativa ci preoccupano, in considerazione della buona liquidità disponibile che il nostro comune ha attualmente e che dovrà essere utilizzata per superare le criticità esistenti e valorizzare le potenzialità ancora inespresse".

"Siamo già in ritardo rispetto ad altre realtà e la nostra comunità non può permettersi di perdere ulteriormente tempo. L’Argentario deve ritornare a combinare immaginazione, capacità progettuale e concretezza per consegnare ai nostri figli un Comune in cui si dovrà poter scegliere se restare o migrare".

"Ci auguriamo – chiude il gruppo – che l’amministrazione possa cambiare davvero rotta, ascoltando anche le osservazioni provenienti da tutte le energie positive presenti nel nostro territorio e avviare un vero percorso partecipato e inclusivo".