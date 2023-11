"Serve manutenzione ai giochini del Parco"

La lista di opposizione "Noi per Gavorrano" lancia un allarme legato alle condizioni in cui versano alcuni dei giochini del Parco pubblico. "Solo sei mesi – dice –. Tanto sono durati i giochi per bambini installati dal Comune nel piccolo parco pubblico, in piazza 24 Maggio. Era infatti appena iniziata la campagna elettorale, e per quanto vi era nella testa dei nostri amministratori l’esigenza di smuovere quante più acque possibili per salvare la poltrona. Ecco, infatti, che furono stanziate poche migliaia di euro per ridare lustro alla piccola area giochi per bambini. Ma ora c’è bisogno di manutenzione. " Per questo ci rivolgiamo all’assessore Tonini – chiude Noi per Gavorrano – con alcune specifiche richieste: mandare urgentemente un operaio a sistemare i giochi, rimuovendo le viti che sporgono, sono pericolose, sostituendo i ganci ammalorati che si stanno rompendo, rendere lo scivolino stabile e controllare il legname che regge le altalene."

Roberto Pieralli