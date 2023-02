Tramite il suo profilo Facebook il sindaco Vivarelli Colonna ha annunciato che i lavori della scuola di via Monte Bianco si svolgeranno senza il trasferimento dei piccoli alunni. Pronta la replica sempre su Fb del consigliere leghista Giacomo Cerboni. "Più che l’improvvisazione mi colpisce l’impreparazione – dice Cerboni – . Se la toppa (lasciare i bambini nella scuola durante i lavori) è forse peggiore del buco (i container), ancora più grave è aver considerato il Pnrr solo un’occasione per annunci ad effetto. Per un finanziamento così straordinario agli amministratori sarebbe stato richiesto un impegno altrettanto straordinario. Sarebbero state necessarie scelte politiche tempestive e chiare sulle possibili collocazioni delle classi durante i lavori. E non regge la scusa dei ritardi del Ministero. Che ci sono, ma non c’entrano nulla con la collocazione delle classi. La credibilità talvolta passa anche dall’ammettere gli errori".