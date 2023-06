Serate con Orbetello Book Prize Il Premio torna nei "Giardini" Riconoscimento ad Aramburu

Entra nella parte finale la sua seconda edizione del premio Orbetello Book Prize che torna anche quest’anno con tre autori italiani che si contenderanno il primo premio. Dal 29 giugno all’1 luglio i tre finalisti incontreranno il pubblico nei Giardini Chiusi di Orbetello.

La prima serata è prevista giovedì 29 con inizio alle 19.30. Eugenio Murrali, giornalista, intervisterà Igiaba Scego per "Cassandra a Mogadiscio". Scrittrice italosomala, collaboratrice di Internazionale e de La Lettura del Corriere della Sera, Igiaba Scego è stata nella dozzina del Premio Strega dell’edizione di questo anno.

Venerdì 30 doppio appuntamento: alle 19.30 Annalena Benini, scrittrice, intervista Matteo Bianchi per "La vita di chi resta". Una storia autobiografica e triste. Il racconto dell’esperienza più dolorosa della vita dell’autore: si chiamano sopravvissuti coloro che restano in vita dopo il suicidio di una persona cara. Alle 20.30, poi, sarà Teresa Ciabatti, scrittrice, a intervistare Paolo Giordano per "Tasmania", un romanzo sul futuro. Quello che temiamo e desideriamo, ma anche quello che non avremo, che stiamo costruendo e quindi cambiando.

Sabato 1 luglio con inizio alle 19.30, Paolo Di Paolo, presidente della giuria, scrittore e critico letterario, intervisterà Fernando Aramburu a cui verrà consegnato il premio "Tributo alla Carriera". Aramburu si è imposto nel panorama letterario internazionale per la forza della sua letteratura, e ha la capacità di intrecciare i grandi temi universali con le vite delle famiglie, degli uomini e delle donne protagonisti della Storia.

Presenterà le tre serate Carola Carulli, giornalista, conduttrice del Tg2, scrittrice.

"Siamo arrivati all’ultima fase del Premio – dichiara Paolo Di Paolo – che si sta caratterizzando per la valorizzazione di romanzi, autori e autrici nel rapporto con altri spazi linguistici attraverso le traduzioni e la ricezione all’estero".

"Eccoci giunti nell’ultima fase del Premio – dichiara l’assessora Maddalena Ottali –. Progetti come questo valorizzano il nostro territorio e sono linfa vitale per i nostri cittadini che amano vivere tra i libri e immergersi nella cultura. Invito i nostri cittadini a non perdersi questa manifestazione che per me è un onore e un piacere ospitare".