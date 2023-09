Serate con l’Orbetello Jazz Festival L’AllStarTrio suona sulla Terrazza Sul palco Tedesco, Boltro e Jodice

Nasce dalla voglia di avvicinare il jazz alla canzone italiana d’autore lo spettacolo "Italian Jazzsongs" che va in scena oggi all’interno del cartellone della sesta edizione dell’"Orbetello Jazz Festival.

Protagonista l’AllStarTrio, una formazione di musicisti strepitosi con Cinzia Tedesco (voce), Flavio Boltro (tromba e flicorno) e Pino Jodice (tastiere).

Superando i confini del pop, Cinzia Tedesco (nella foto) entra, con il suo stile raffinato, nelle grandi canzoni di Paolo Conte, Lucio Dalla, Renato Zero, Pino Daniele, Lucio Battisti e di tanti altri cantautori che, con le loro composizioni, si sono avvicinati al mondo del jazz e del blues sia per la libertà compositiva che per forza interpretativa.

È la stessa Cinzia a curare gli arrangiamenti di questo originale progetto, portando sul palco il pianista, compositore e grande direttore d’orchestra Pino Jodice ed il trombettista Flavio Boltro, uno dei jazzisti più amati non solo in Francia, tanto da esser stato parte del sestetto di Michel Petrucciani, ma anche dal pubblico del jazz italiano.

Un trio d’eccezione che riesce a far risuonare in scaletta, all’interno di un jazz mood originale ed elettronico, i brani senza tempo di questi grandi cantautori offrendo emozioni a non finire.

La sesta edizione dell’Orbetello Jazz Festival si concluderà po domani con "Zàkynthos", un concerto intenso, originale e trascinante caratterizzato dalla fusione di sonorità mediterranee e ritmi latino-americani, frutto del nuovo lavoro del chitarrista e compositore Francesco Bruno che si esibisce in trio con il batterista Marco Rovinelli e il contrabbassista Andrea Colella.

L’"Orbetello Jazz Festival" è una rassegna organizzata con il sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Orbetello e realizzata in collaborazione con l’Alexanderplatz di Roma, che viene dedicata alla memoria di Paolo Rubei, ideatore visionario e geniale della manifestazione prematuramente scomparso a febbraio 2022.

Tutti i concerti si svolgono sulla terrazza della Polveriera Guzman (via Mura di Levante) con inizio alle 21.30. Ingresso 12 euro.

Per informazioni e prenotazioni whatsapp chiamare il numero 06 86781296. Prevendite su alexanderplatzjazz.com