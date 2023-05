Serata "Risorgimento a Cala Martina"

Si è svolta la cena conviviale dell’associazione storico culturale "Il Risorgimento a Cala Martina" che fin dalla sua creazione nel 1999, si occupa ogni anno di tenere vivo il ricordo degli avvenimenti che videro protagonista in Toscana, e soprattutto in Maremma, Giuseppe Garibaldi. La cena è stata dedicata al ricordo e alla esaltazione della figura di Anita (Aninha Ribeiro da Silva), figlia di un povero mandriano emigrato in Brasile dalle Isole portoghesi delle Azzorre. Definita poi, essa stessa, "Eroina di Due Mondi": il suo Brasile e l’Italia, Paesi nei quali ha contribuito ad affermare tutto il valore della emancipazione femminile anche come simbolo di estremo coraggio e dedizione a fianco di Giuseppe Garibaldi nelle sue battaglie per la libertà e l’indipendenza dei popoli.

Cena ospitata nel ristorante Villa La Boccia di Massa Marittima, alla quale hanno partecipato i componenti dell’associazione con i loro familiari e numerosi ospiti. Nel corso della conviviale sono entrati a far parte dell’associazione nuovi soci ( fra i quali un socio onorario dalla provincia di Siena). E, proprio nel nome di Anita Garibaldi, è entrata a far parte della compagine sociale, la follonichese Silvia Settembrini (nella foto) che ha ricevuto la pergamena a firma del presidente Roberto Baldi, che attesta la sua iscrizione.