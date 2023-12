Serata di gala in onore di Maria Callas

Galà lirico in onore di Maria Callas oggi alle 21 nel teatro degli Industri organizzato da "Musica & Vita" del direttore artistico Francesco Iannitti Piromallo (nella foto). "Fra i vari importanti centenari che si incrociano in questo anno – dice il maestro Iannitti – e che hanno vista impegnata la nostra associazione su più fronti, non potevamo dimenticare quello dedicato alla grande Maria Callas, nata a New York il 2 dicembre del 1923".

Lo spettacolo di questa sera, organizzato in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Grosseto, avrà come protagonisti Simona Parra (soprano), cantante lirica di grande bravura e di lunga esperienza che si è esibita nei più importanti teatri in Italia ed all’estero; Manuela Molinelli (mezzo soprano) e Claudio Rocchi (tenore, allievo di Luciano Pavarotti). Gli artisti interpreteranno le più famose arie e i duetti che hanno reso immortale la Divina, mentre la bravissima attrice, Adriana Michetti rivelerà la sua vita privata e la sua grandezza di artista. Al pianoforte il maestro Iannitti.

I testi e la sceneggiatura sono di Simona Parra, che ha estrapolato i passi più suggestivi di alcune lettere tratte dall’epistolario di Maria Callas ed ha creato un incastro di emozioni, fra canto e parole, vere ed immaginarie di Maria Callas. Per informazioni e prenotazioni 347-5152908.