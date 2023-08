Serata di Canzoni con "La Luna" a Gavorrano

Il Teatro delle Rocce di Gavorrano è pronto per accogliere anche questa estate grandi spettacoli ideati ed organizzati da Leg Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Gavorrano e il Parco Minerario. La splendida location delle Rocce ospiterà alcuni tra gli artisti più amati dal pubblico che si esibiranno sul palco. Dopo lo spettacolo di ieri sera di Dalla, che ha ripercorso i 50 anni della carriera del cantautore bolognese attraverso la riproposizione dei suoi più grandi successi, stasera sarà protagonista la cantautrice maremmana "La Luna" in una notte dedicata alle sue sonorità elettro-pop. Ad aprire la serata saranno i Minerva 40, terzi classificati ad Emergenza Festival 2023. Il primo singolo ufficiale di Luna si intitola "Il giro del Mondo" anno 2010 ed è stato prodotto da Alex Marton.(First Line production). Nei due anni consecutivi si posiziona nei primi 40 ad Area Sanremo con due pezzi ancora inediti "Universo" e "Piangerai". Brano contenuto nel suo primo Ep "No Limits" con la produzione artistica di Luca Vicini, bassista dei Subsonica, collaborazione che ha portato nel 2017 all’uscita di altri due singoli, "Follow the Signs" e "Cold like a Stone", questo’ ultimo prodotto dalla Ego Music Italia. Vincitrice del Premio Mia Martini 2022 sezione emergenti con il brano "666 Maleducata", scritto da lei ed arrangiato in collaborazione con Fabrizio Federighi, storico produttore Toscano proprietario dell’etichetta "Deep side Music".