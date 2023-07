Serata con Miss Italia a Castiglione della Pescaia: La vincitrice accederà alle semifinali

Penultimo appuntamento in provincia di Grosseto legato all’84esima edizione del concorso di Miss Italia. Oggi alle 21.30 a Castiglione della Pescaia, in piazza ex Orto del Lilli, andrà in scena la selezione del concorso di bellezza, che assegnerà la fascia di "Miss Castiglione della Pescaia 2023", la cui vincitrice accederà di diritto alla semifinale regionale in programma domenica 6 agosto alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese. Si inizierà alle 21,30, con le splendide aspiranti miss che saranno presentate da un personaggio e voce storica del concorso come Raffaello Zanieri. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria ed al pubblico prima in abito e poi con il body dello sponsor sarà eletta la vincitrice. Ad occuparsi dell’organizzazione dell’intero cartellone delle selezioni 2023 di "Miss Toscana" come avviene ormai da oltre 40 anni, sarà Gerry Stefanelli dell’agenzia "Syriostar" di Montecatini Terme, con la collaborazione di Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli e Stefano Petruzzi per la collaborazione al concorso da parte dell’agenzia Vegastar di Pistoia.

Per tutte le partecipanti sarà un cammino lungo ed interessante, ricco di spunti e di motivazioni perchè si confronteranno non soltanto a colpi di bellezza ma anche di simpatia e di voglia di emergere. Le ragazze interessate che vogliono partecipare al concorso possono chiamare la "Syriostar" allo 0572507351 o al 3357306153 oppure possono iscriversi direttamente sul sito di Miss Italia www.missitalia.it.