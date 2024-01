Serata Caritas. I ringraziamenti

Emozioni, buon cibo e tanta voglia di aiutare il prossimo. Sono questi gli "ingredienti" del successo della serata pro Caritas organizzata dalla Cadic di Porto Santo Stefano. In tanti hanno prima assistito al concerto gospel nella chiesa della Santissima Trinità del Pozzarello, per poi prendere posto ai tavoli nella sala gremita e degustare pietanze tipicamente maremmane, con il ricavato che andrà in beneficenza. E per questo successo, i promotori e organizzatori della Cadic ringraziano "quanti hanno contribuito, alle cuoche e cuochi con la loro maestria, agli intervenuti, ai numerosi sponsors, per la precisione: panificio e pasticceria Alocci, Banca Tema, Carrefour market, frutta e verdura Capitani Roberto, Discount Centre, Picchianti lavanderia, Sister and Brother Gospel Choir Ensemble". E "la direttrice Carla Baldini e il suo coro per il bellissimo concerto gospeloltre alle bimbe che hanno contribuito all’animazione insieme a Michele".